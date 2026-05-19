Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει την πορεία της στο Final Four της EuroLeague, έχοντας ως στόχο την κορυφή της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για το μέλλον.

Σύμφωνα με τον Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος της διοίκησης του συλλόγου και υπεύθυνο του μπασκετικού τμήματος, ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ αναμένεται να παραμείνει στην ομάδα και τη σεζόν 2026-27, με αντίστοιχη προοπτική να υπάρχει και για τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Η ομάδα κινείται με στόχο τη σταθερότητα στον κορμό της, διατηρώντας βασικούς παίκτες ενόψει της συνέχειας, σε μια περίοδο όπου βρίσκεται ξανά στην τελική ευθεία της EuroLeague και ετοιμάζεται για τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.

Όσα είπε ο Τσιρίτσι

«Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ έχει απολαύσει την παρουσία του εδώ και σκοπεύει να συνεχίσει μαζί μας και την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια σοβαρή προοπτική από το NBA.

Όσον αφορά τον Ταρίκ, μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον, όμως ανήκει στη Φενέρμπαχτσε και θα παραμείνει στην ομάδα.

Η Φενέρμπαχτσε έχει συμμετάσχει οκτώ φορές σε Final Four μέσα στα τελευταία έντεκα χρόνια. Οι μεταγραφικές κινήσεις γίνονται πάντα με σωστό σχεδιασμό και έγκαιρες επαφές.

Υπάρχουν ήδη ορισμένες συζητήσεις, όμως οι οριστικές εξελίξεις θα έρθουν μετά το Final Four».