Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά τον αποκλεισμό στο Final Four της EuroLeague, το οποίο φιλοξενείται φέτος στο Telekom Center, μπορεί να επικεντρωθεί πλέον στον τελευταίο μεγάλο στόχο της σεζόν, την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά των playoffs με δύο νίκες απέναντι στη Μύκονο και πλέον ετοιμάζονται για τη σειρά με τον ΠΑΟΚ, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 28 Μαΐου.

Μετά τη δεύτερη αναμέτρηση στη Μύκονο την Κυριακή (17/5), ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να δώσει τρεις ημέρες ξεκούρασης στους παίκτες του, επιδιώκοντας να αποφορτίσει την ομάδα τόσο σωματικά όσο και πνευματικά μετά το δύσκολο διάστημα που προηγήθηκε.

Η επιστροφή στις προπονήσεις έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (21/5), όταν και θα ξεκινήσει ουσιαστικά η προετοιμασία για τους ημιτελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.