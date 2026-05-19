Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο 30χρονος Καμερουνέζος στόπερ θεωρεί ότι η παρουσία του στη Ρουμανία έχει φτάσει στο τέλος της, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Στεάουα μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Μετά από 145 συμμετοχές με τη ρουμανική ομάδα, ο Ντάουα φέρεται αποφασισμένος να αναζητήσει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, θέλοντας να αγωνιστεί σε ένα πιο απαιτητικό πρωτάθλημα με μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προβολή.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός παρακολουθούν την περίπτωσή του, καθώς εξετάζουν λύσεις για την ενίσχυση της άμυνάς τους ενόψει της νέας σεζόν. Παράλληλα, ενδιαφέρον για τον παίκτη φέρεται να υπάρχει και από την Τουρκία, με τη Ρίζεσπορ να έχει επίσης στραμμένο το βλέμμα της στις εξελίξεις.