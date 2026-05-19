Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Water Polo League Γυναικών έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση του Εθνικού με 20-9 στους τελικούς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και με επιθετικό πλουραλισμό σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης δημιούργησε μεγάλη διαφορά ασφαλείας, φτάνοντας χωρίς προβλήματα στη νίκη. Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τις «ερυθρόλευκες» ήταν η Ειρήνη Νίνου, η οποία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση σημειώνοντας επτά γκολ.

Ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 14:00, στο κολυμβητήριο του Εθνικού, με τον Ολυμπιακό να χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να «σφραγίσει» την παρουσία του στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Στο άλλο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης, ο ΝΟ Βουλιαγμένης αντιμετωπίζει τον ΑΝΟ Γλυφάδας, με τις περσινές πρωταθλήτριες Ελλάδας να διεκδικούν και φέτος μία θέση στους τελικούς.

Ο Ολυμπιακός πήρε από τα πρώτα λεπτά τον έλεγχο του αγώνα, χτίζοντας σταδιακά διαφορά μέσα από αποτελεσματικές επιθέσεις και σταθερή αμυντική λειτουργία.

Ο Εθνικός προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, όμως οι «ερυθρόλευκες» είχαν λύσεις σε κάθε σημείο του παιχνιδιού και με κορυφαίες τις Νίνου, Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη ανέβασαν συνεχώς τη διαφορά μέχρι το τελικό 20-9.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-2, 5-2, 7-3.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά, Άντριους, Σιούτη, Διρχαλίδου, Νίνου, Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λανάρα.