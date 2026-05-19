Ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε και σύσσωμη η Βραζιλία, από το βράδυ της Δευτέρας (18/05), πανηγυρίζει. Ο Ιταλός προπονητής γνωστοποίησε, σε συνέντευξη Τύπου, την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο σούπερ σταρ της Σάντος, ο Νεϊμάρ.

Έξαψη διακατέχει τους φίλους του ποδοσφαίρου στη Βραζιλία. Όχι, η Σελεσάο δεν πήρε Μουντιάλ, ούτε κάποιο άλλο τρόπαιο, ούτε καν μία μεγάλη νίκη που να δικαιολογεί όλους αυτούς τους εορτασμούς. Ωστόσο, τα λόγια του Κάρλο Αντσελότι εξηγούν το ντελίριο ενθουσιασμού που έχει προκληθεί.

Το σίριαλ των τελευταίων μηνών, με πρωταγωνιστές τον σπουδαίο τεχνικό και τον Νεϊμάρ, λαμβάνει τέλος. Ο πρώην κόουτς της Ρεάλ Μαδρίτης αμφιταλαντευόταν για την επιλογή ή μη του αρχηγού των «κιτρινόμπλε» στην αποστολή, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους Βραζιλιάνους φιλάθλους.

Ο Νεϊμάρ αποτελεί το ίνδαλμά τους και, σε καμία περίπτωση, δεν ήθελαν να λείπει από αυτή τη τεράστια διοργάνωση. Ο Κάρλο Αντσελότι, λοιπόν, τους έκανε το χατίρι, επισημοποιώντας την αποστολή. Όπως γίνεται αντιληπτό, με το άκουσμα του ονόματός του, όλα τα σπίτια στη χώρα της Λατινικής Αμερικής πανηγύρισαν έξαλλα.