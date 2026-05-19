Για τους Βραζιλιάνους παίκτες δεν είναι μόνο μία διοργάνωση το Μουντιάλ, αλλά ένα όνειρο το οποίο κυνηγάνε από μικρά παιδιά.

Οι αντιδράσεις των παικτών, όταν ακούουν το όνομα τους στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι μαρτυρούν το πόσο πολύ επιθυμούν να εκπροσωπούν την χώρα τους.

Οι περισσότεροι πανηγυρίζουν με τις οικογένειες τους. Στο βίντεο εμφανίζονται οι Εβέρτον, Ματέους Κούνια, Ίγκορ Τιάγκο, Έντερσον, Ντανίλο

Ο Ράυαν και ο Λουίς Ενρίκε ζουν τη στιγμή με τις συντρόφους τους. Ενώ την παράσταση «κλέβει» ο Λέο Περέιρα, που κάνει βουτιά μέσα στην πισίνα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντυπωσιάστηκε από τις αντιδράσεις των παικτών της Βραζιλίας και άφησε σχόλιο κάτω από το βίντεο με τους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών.

Έγραψε χαρακτηριστικά: «This is awesome Brazil» και μία φωτιά