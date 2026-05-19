Ένας από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές στη σύγχρονη και όχι μόνο, ιστορία του ΟΦΗ, ο Χουάν Νέιρα, αποχωρεί από τον σύλλογο.

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός είναι μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της ιστορίας του ΟΦΗ και ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που έχουν περάσει από το Ηράκλειο.

Τα οκτώ χρόνια που πέρασε εκεί, έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, σε μία από τις τελευταίες του συμμετοχές.

Στα οκτώ χρόνια παρουσίας του στην Κρήτη, πέτυχε 32 γκολ σε 191 αγώνες και συνέδεσε όσο λίγοι, το όνομα του με την ομάδα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που απλώς φορούν τη φανέλα μιας ομάδας, άλλοι που δένονται συναισθηματικά μαζί της και υπάρχει μια κατηγορία, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα με λόγια… Ο Χουάν Νέιρα, αναμφίβολα, ανήκει εκεί!

Έπειτα από οκτώ χρόνια, η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χουάν Νέιρα, έναν ποδοσφαιριστή που δεν αποτέλεσε απλώς μέρος της ιστορίας του συλλόγου μας, αλλά έγινε κομμάτι της ψυχής του.

Ο αποχαιρετισμός σε ποδοσφαιριστές σαν τον Χουάν δεν χωρά εύκολα σε λέξεις.

Μακράν ο κορυφαίος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία του ΟΦΗ, έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας μας, σε μια εποχή όπου οι δεσμοί στο ποδόσφαιρο γίνονται ολοένα και πιο σπάνιοι. Αυτός έμεινε, πάλεψε και αγαπήθηκε όσο ελάχιστοι ξένοι ποδοσφαιριστές που ντύθηκαν στα ασπρόμαυρα.