Το σήμερα κάποιες φορές θυμίζει το χθες. Το τώρα το παρελθόν. Και είναι καλό να το βλέπουμε προκειμένου να κατανοούμε πώς σκέφτονται οι προπονητές και τι ζητούν από τους παίκτες τους.

Ας πάμε, για παράδειγμα, στον μπασκετικό Ολυμπιακό: ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ενόσω οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην τελική ευθεία για τον ημιτελικό του final four απέναντι στη Φενέρ του Γιασικεβίτσιους, διαπιστώνει πως οι πάντες στην ομάδα ακολουθούν το δικό του πλάνο. Δέχονται τις εντολές του. Και εν τέλει βάζουν το «εγώ» κάτω από το «εμείς». Ποιος είναι πρώτος σε αυτόν τον τομέα;

Ο Εβάν Φουρνιέ.

Ένα ηχηρό όνομα που ήρθε στο Λιμάνι με στόχο να γίνει ο ηγέτης μιας ομάδας που πάλευε να ανέβει στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Πέρυσι ο Γάλλος άσος ήταν εντυπωσιακός στη διοργάνωση, αλλά ο Ολυμπιακός έμεινε από καύσιμα και δεν έφτασε έως το τέλος. Εφέτος, όλα άλλαξαν, ακόμη και το πώς χρησιμοποιείται ο Φουρνιέ. Η εκρηκτική άνοδος του Ντόρσεϊ και η ανάγκη του κόουτς να έχει έναν κλασικό σουτέρ στην πεντάδα, έφεραν τον διάσημο Εβάν με τη μακρά θητεία στο ΝΒΑ να εκκινεί από τον πάγκο.

Το κάνει, όμως, αδιαμαρτύρητα. Έχει προσαρμοστεί πλήρως στον νέο του ρόλο, ενώ για ορισμένους έχει …θυσιαστεί για το καλό του συνόλου. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως όταν ο Φουνρνιέ αντιδρά και σκέφτεται έτσι, τότε τι μπορούννα πουν οι υπόλοιποι;

Ένα καλό παράδειγμα για το πώς θέλει ο Μπαρτζώκας να λειτουργούν οι παίκτες του. Και μολονότι ουδέποτε θα το πει, η ιστορία πάει και περίπου τρία χρόνια πίσω. Το καλοκαίρι του ’23 ήταν όταν ο Σλούκας συζήτησε με τον προπονητή αλλά δεν «γέμισε» με όσα άκουσε.

Εκείνη τη σεζόν ο γκαρντ ήταν μέλος της πεντάδας του Ολυμπιακού που σταθερά αγωνιζόταν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καπετάνιος ναι, μιας πεντάδας όμως που ο ίδιος ο Σλούκας δεν τη θεωρούσε την «καλή» του Ολυμπιακού. Αποφάσισε να διαβεί τον Ρουβίκωνα, δεν έχασε σε χρήματα, ούτε σε δόξα γιατί στην πρώτη του σεζόν πανηγύρισε τίτλους σε Ευρώπη και Ελλάδα. Ήταν ένα γυαλί ραγισμένο στο ΣΕΦ που δεν κόλλησε ποτέ.

Μια σχέση που την τρόχισε το «δεν έχω ρόλο» ή περίπου αυτό που πίστευε ο Σλούκας.

Τότε και τώρα. Ο Σλούκας αποχώρησε. Ο Φουρνιέ αντιμετωπίζει την κατάσταση με διαφορετική ματιά, περισσότερο θετική. Ο δε Μπαρτζώκας, θέλει πάντα να προχωρά με όσους αποδέχονται τους κανόνες που αυτός βάζει και έχουν όλοι πρώτα και κύρια την ομάδα και όχι την προσωπική προβολή.