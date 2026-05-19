Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πλησιάζει και οι εθνικές ομάδες αρχίζουν να γνωστοποιούν τις τελικές αποστολές τους για τη μεγάλη διοργάνωση. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την Τρίτη (19/05) τους 26 ποδοσφαιριστές που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στα γήπεδα των ΗΠΑ.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ συμπεριέλαβε κανονικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην αποστολή, με τον αρχηγό της Πορτογαλίας να ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο έκτο Μουντιάλ της καριέρας του, μετά τις παρουσίες του το 2006, το 2010, το 2014, το 2018 και το 2022.

Παράλληλα, την πρώτη τους συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση με την εθνική Πορτογαλίας θα καταγράψουν οι Ρικάρντο Βέλιο της Γκεντσλερμπιρλιγκί, Τόμας Αραούχο της Μπενφίκα και Σάμουελ Κόστα της Μαγιόρκα.

Αναλυτικά η αποστολή της Πορτογαλίας:

Τερματοφύλακες:

Ντιόγκο Κόστα (Πόρτο), Ζοσέ Σα (Γουλβς), Ρουί Σίλβα (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ρικάρντο Βέλιο (Γκεντσλερμπιρλιγκί).

Αμυντικοί:

Ντιόγκο Νταλότ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ματέους Νούνες (Μάντσεστερ Σίτι), Νέλσον Σεμέδο (Φενέρμπαχτσε), Ζοάο Κανσέλο (Μπαρτσελόνα), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκονσάλο Ινάσιο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ρενάτο Βέιγκα (Βιγιαρεάλ), Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Τομάς Αραούχο (Μπενφίκα).

Μέσοι:

Ρούμπεν Νέβες (Αλ Χιλάλ), Σαμουέλ Κόστα (Μαγιόρκα), Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι).

Επιθετικοί:

Ζοάο Φέλιξ (Αλ Νασρ), Φρανσίσκο Τρινκάο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Φρανσίσκο Κονσεϊσάο (Γιουβέντους), Πέδρο Νέτο (Τσέλσι), Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν), Γκονσάλο Γκέντες (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Γκονσάλο Ράμος (Παρί Σεν Ζερμέν), Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ Νασρ).