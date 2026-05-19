Το Game 1 της σειράς Νικς – Καβαλίερς για τους τελικούς της Ανατολής πλησιάζει, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 03:00.

Το ενδιαφέρον γύρω από την αναμέτρηση έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση για εισιτήρια, οδηγώντας τις τιμές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Όπως αναφέρει το Tick Pick, πρόκειται για τα ακριβότερα εισιτήρια που έχουν καταγραφεί ποτέ σε τελικούς περιφέρειας στο NBA.

Η τιμή εισόδου ξεκινά από τα 501 δολάρια, ενώ η μέση τιμή αγοράς ανέρχεται στα 1.078 δολάρια, αποτυπώνοντας τη μεγάλη δίψα των φιλάθλων της Νέας Υόρκης για μια πορεία πρωταθλητισμού μετά από πολλά χρόνια.

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των τιμών ανά θύρα και θέση στο γήπεδο.