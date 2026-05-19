Ο Αντόνιο Κόντε δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Νάπολι τη νέα σεζόν, παρά το γεγονός πως οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του σκουντέτο στην πρώτη του χρονιά στον σύλλογο.

Ο έμπειρος προπονητής έχει ήδη γνωστοποιήσει εδώ και αρκετό διάστημα την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τους «παρτενοπέι» μετά το τέλος της σεζόν, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει σε κοινή λύση της συνεργασίας τους.

Ο Κόντε είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024, ωστόσο αποφάσισε να ολοκληρώσει πρόωρα τη θητεία του στη Νάπολι, χωρίς να ενεργοποιηθεί κάποια ρήτρα αποζημίωσης.

🚨 BREAKING: Antonio Conte has decided to LEAVE Napoli at the end of the season, it’s over. Conte made his decision and informed the president De Laurentiis already one month ago. There will be no exit fee, Conte will leave without severance pay and without any agreement… pic.twitter.com/yIcOdkMCMZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Όπως αναφέρεται, η επιλογή της αποχώρησης έγινε με πρωτοβουλία του ίδιου, γεγονός που οδηγεί σε «βελούδινο» διαζύγιο με τη διοίκηση του Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Παράλληλα, στην Ιταλία έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση γύρω από την επόμενη ημέρα τόσο για τη Νάπολι όσο και για τον ίδιο τον Κόντε.

Τα σενάρια θέλουν τον Μαουρίτσιο Σάρι να βρίσκεται ψηλά στη λίστα για την τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών Ιταλίας, ενώ την ίδια στιγμή ενισχύεται η φημολογία που συνδέει τον Κόντε με την εθνική ομάδα της Ιταλίας.