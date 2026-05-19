Το βράδυ της Δευτέρας (18/05), ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ανάμεσα στους παίκτες που επέλεξε ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται και ο Μπρούνο Γκιμαράες.

Ο μέσος της Νιούκαστλ, μόλις πληροφορήθηκε πως συμπεριλήφθηκε στην τελική 26άδα της «Σελεσάο», δημοσίευσε στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα συγκινητικό βίντεο, παρουσιάζοντας τη διαδρομή του από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τη στιγμή που ετοιμάζεται να ταξιδέψει για το Μουντιάλ.

Στο συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό, ο Βραζιλιάνος άσος και οι γονείς του εμφανίζονται σε μορφή κινουμένων σχεδίων. Αναλυτικότερα, ο μικρός τότε Μπρούνο αναπαρίσταται να αφήνει το Ρίο ντε Τζανέιρο και τη Βραζιλία για τη Λυών, σε μια στιγμή που συνοδεύεται από δάκρυα τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του.

Στη συνέχεια απεικονίζεται η στιγμή της μεταγραφής του στη Νιούκαστλ, αλλά και η περηφάνια των γονιών του, καθώς ο αγαπημένος γιος τους φτάνει να φορέσει ακόμη και το περιβραχιόνιο των «καρακαξών».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με την οικογένεια Γκιμαράες στο αεροδρόμιο, να αποχαιρετά τον Μπρούνο στο ταξίδι του για τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Απολάυστε το βίντεο

