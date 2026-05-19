Ο Γουέιντ Μπάλντουιν, σε συνέντευξή του στους Euro Insiders, αναφέρθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια στη δύσκολη εμπειρία που έζησε στον Ολυμπιακό, περιγράφοντας τη θητεία του στους «ερυθρόλευκους» ως μια περίοδο γεμάτη απογοήτευση και έντονες δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποκάλυψε πως σε νεαρή ηλικία βίωσε έντονη ψυχολογική πίεση, φτάνοντας πολλές φορές στο σημείο να επιστρέφει σπίτι μετά από αγώνες και να κλαίει, νιώθοντας πως δεν είχε ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο περιέγραψε ως έναν ιδιαίτερα ώριμο και αφοσιωμένο άνθρωπο στο επαγγελματικό του έργο. Ο Μπάλντουιν σχολίασε επίσης τον πανηγυρισμό του στο κέντρο του T-Center Athens, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση της στιγμής.

Όπως ανέφερε, είχε ήδη αποφασίσει πριν από την αναμέτρηση ότι σε περίπτωση νίκης θα σταθεί στο κέντρο του γηπέδου, καθώς θεωρούσε ότι οι αντίπαλοι είχαν δείξει ασέβεια σε προηγούμενο παιχνίδι, πατώντας το λογότυπο της ομάδας του.