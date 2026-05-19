Το Final Four της Αθήνας πλησιάζει, με παίκτες, προπονητές και φιλάθλους να ανυπομονούν για την έναρξή του. Ο Ολυμπιακός, που συμμετέχει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο τουρνουά της EuroLeague τον Μάιο, με τη στήριξη του κόσμου του, στοχεύει στην τέταρτη κατάκτηση του τροπαίου μετά από 13 χρόνια. Για να το πετύχει, θα χρειαστεί και τη δυναμική παρουσία του «έκτου παίκτη» στις εξέδρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, μέσω του επίσημου λογαριασμού της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησαν τη στήριξη των φιλάθλων, υποσχόμενοι παράλληλα πως θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να έρθει η πολυπόθητη επιτυχία. Συγκεκριμένα, μίλησαν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουστάφα Φαλ.

