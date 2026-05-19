Σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Ίντερ έχει εξελιχθεί ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έφτασε στο Μιλάνο σε μια δύσκολη περίοδο για τους «νερατζούρι» και στη συνέχεια συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων, τριών κυπέλλων και τριών Σούπερ Καπ Ιταλίας.

Μετά την κατάκτηση του φετινού νταμπλ, ο Αργεντινός επιθετικός μίλησε για το μέλλον του, τονίζοντας πως όταν ολοκληρώσει την καριέρα του δεν σκοπεύει να παραμείνει ενεργός στο ποδόσφαιρο, καθώς επιθυμεί να αποστασιοποιηθεί πλήρως από το άθλημα. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να παραμείνει στην Ίντερ μέχρι το τέλος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.