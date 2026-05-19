Ο τερματοφύλακας Ανδρέας Γιαννιώτης παρέλαβε το βραβείο για το απίστευτο γκολ, που πέτυχε στο πρωτάθλημα της Τουρκίας.

Ο Έλληνας γκολκίπερ στο παιχνίδι ενάντια της Καισέρισπορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, από το ένα τέρμα στο άλλο.

Το συγκεκριμένο τέρμα ψηφίστηκε ως το καλύτερο για τον μήνα του Απριλίου, με τον Γιαννιώτη να προσθέτει ακόμη μία διάκριση στη συλλογή του.

