Ο τερματοφύλακας Ανδρέας Γιαννιώτης παρέλαβε το βραβείο για το απίστευτο γκολ, που πέτυχε στο πρωτάθλημα της Τουρκίας.

Ο Έλληνας γκολκίπερ στο παιχνίδι ενάντια της Καισέρισπορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, από το ένα τέρμα στο άλλο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Trendyol Süper Lig (@superlig)

Το συγκεκριμένο τέρμα ψηφίστηκε ως το καλύτερο για τον μήνα του Απριλίου, με τον Γιαννιώτη να προσθέτει ακόμη μία διάκριση στη συλλογή του.