Έντονο σχολιασμό έχει προκαλέσει στην Αγγλία η στάση της Μάντσεστερ Σίτι ενόψει της συνέντευξης Τύπου του Πεπ Γκουαρδιόλα μετά την αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η διοίκηση του συλλόγου προχώρησε στην απόφαση να μην επιτραπεί στους δημοσιογράφους να θέσουν ερωτήσεις που αφορούν το μέλλον του Καταλανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.

Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στον αγγλικό Τύπο, καθώς θεωρείται πως περιορίζει σημαντικά τη δημοσιογραφική ελευθερία σε μια περίοδο όπου τα σενάρια γύρω από τον Γκουαρδιόλα βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.