Η Άρσεναλ ξανά στον θρόνο της Premier League, κατακτώντας το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, έπειτα από την ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Μπόρνμουθ, μία αγωνιστική πριν το φινάλε.

Μετά την επιβεβαίωση του τίτλου, οι «κανονιέρηδες» δημοσίευσαν ένα ιδιαίτερο video αφιερωμένο στη φετινή πορεία τους, στο οποίο ξεχωρίζει η παρουσία του Αρσέν Βενγκέρ. Ο θρυλικός πρώην προπονητής της ομάδας και δημιουργός των αήττητων «Invincibles» απηύθυνε μήνυμα στους παίκτες του Μικέλ Αρτέτα, λέγοντάς τους πως «τα καταφέρατε» και προτρέποντάς τους να ζήσουν και να απολαύσουν τη στιγμή.

“Τα καταφέρατε. Οι πρωταθλητές προχωρούν, εκεί που οι άλλοι σταματούν. Αυτή είναι η στιγμή σας. Τώρα προχωρήστε και απολαύστε κάθε στιγμή“.

Το βίντεο συνεχίζεται με στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας μέσα στη σεζόν, αλλά και με λόγια του Αρτέτα, ο οποίος είδε την προσπάθειά του να ανταμείβεται με τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας του στην Αγγλία.

Παράλληλα, η Άρσεναλ έχει μπροστά της και μια ακόμη ιστορική πρόκληση, καθώς θα διεκδικήσει το πρώτο Champions League της ιστορίας της στον τελικό απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν στη Βουδαπέστη.