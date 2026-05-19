Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, το Final Four επιστρέφει στην Ελλάδα, με το μπασκετικό κοινό να ανυπομονεί για το μεγάλο ραντεβού της Euroleague. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Πάμε, όμως, να θυμηθούμε τα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα και στον κόσμο, το μακρινό 2007.

Στην πολιτική σκηνή της χώρας, παρά τις εντάσεις που επικρατούσαν, λόγω των φονικών φωτιών που υπήρξαν το καλοκαίρι, ο Κώστας Καραμανλής επανεξελέγη πρωθυπουργός της Ελλάδας, τον Σεπτέμβριο, με τη ΝΔ να καταλαμβάνει ποσοστό της τάξεως του 41,84%.

Στον χώρο του αθλητισμού, η Μίλαν κατάφερε να κατακτήσει το 7ο Champions League της ιστορίας της, στον μεγάλο τελικό της Αθήνας, κόντρα στη Λίβερπουλ (2-1), με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φιλίπο Ιντζάγκι. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το 35ο πρωτάθλημα του, ενώ ο Κακά κατάφερε να κάνει δική του την Χρυσή Μπάλα, πριν ξεκινήσει η κυριαρχία των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ως προς το… lifestyle, ο Σαρμπέλ εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision και κατάφερε να πάρει την 7η θέση στον διαγωνισμό. Ως προς την τηλεόραση και τον χώρο του θεάματος, το «Ευτυχισμένοι Μαζί» έκανε πρεμιέρα στο MEGA, με αποτέλεσμα να γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες κωμικές σειρές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Τέλος, τον Ιανουάριο του 2007, όσον αφορά την τεχνολογία, ο Στιβ Τζομπς παρουσίασε το πρώτο iPhone στην ιστορία, αλλάζοντας για πάντα τα δεδομένα στην κινητή τηλεφωνία, αλλά και την επικοινωνία στην καθημερινότητα μας.