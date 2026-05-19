Εβάν Φουρνιέ στο tanea.gr: «Θέλω να κερδίσουμε την Euroleague για τον Μπαρτζώκα»
Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στο tanea.gr, εκφράζοντας την θέλησή του να κατακτήσει το πολυπόθητο τρόπαιο, για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και τους παλαιότερους παίκτες της ομάδας, όπως ο Τόμας Γουόκαπ και ο Σάσα Βεζένκοφ. Παράλληλα, ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού στάθηκε στην πνευματική διαύγεια που πρέπει να έχει η ομάδα στον ημιτελικό, αλλά και στην στοχοπροσήλωση που […]
Μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον κόσμο τους ενόψει Final Four (vid)
Το Final Four της Αθήνας πλησιάζει, με παίκτες, προπονητές και φιλάθλους να ανυπομονούν για την έναρξή του. Ο Ολυμπιακός, που συμμετέχει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο τουρνουά της EuroLeague τον Μάιο, με τη στήριξη του κόσμου του, στοχεύει στην τέταρτη κατάκτηση του τροπαίου μετά από 13 χρόνια. Για να το πετύχει, θα χρειαστεί και τη […]
Μπιμπέροβιτς ενόψει ημιτελικού: «Στο Final Four μετράει ποιος το θέλει περισσότερο»
Όλα κινούνται σε ρυθμούς «Final Four 2026» στην Αθήνα, με τον πρώτο ημιτελικό (22/04, 18:00) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς αναφέρθηκε στον τρόπο προσέγγισης της αναμέτρησης από την ομάδα του, ενώ στάθηκε και στην επιρροή του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος έχει προσθέσει σημαντικά στοιχεία στη λειτουργία […]
COURT ROOM: Μια διαφορετική ματιά στο Final Four της EuroLeague 2026 κάνει πρεμιέρα απόψε στις 22:00 στο YouTube @ta_neagr
Το Final Four της EuroLeague 2026 δεν είναι μόνο οι αγώνες και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Είναι η προετοιμασία, η πίεση, οι αποφάσεις και οι λεπτομέρειες που συχνά καθορίζουν τα πάντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Από αυτή την ιδέα γεννήθηκε το COURT ROOM, μια ειδική YouTube σειρά πέντε εκπομπών του tanea.gr, με τον Βαγγέλη […]
Σε κατάσταση συναγερμού η Αθήνα για το Final Four – Αυστηροί έλεγχοι γύρω από το T-Center
Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο T- Center με όλη την Αθήνα να κινείται σε ρυθμούς… μπασκετικούς. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα κοντραριστούν το τριήμερο 22-25/5 με στόχο την κορυφή της Ευρώπης και όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς η ΕΛ.ΑΣ είναι στο… πόδι. Σε κατάσταση […]