Αναλυτικά η ανακοίνωση
Εξασφαλίσαμε περισσότερα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, προσθέτοντας στους 1.000 φιλάθλους που θα βρεθούν στην ελληνική πρωτεύουσα υποστηρίζοντας την ομάδα σε αυτό το ιστορικό γεγονός.
Μπορούν να αγοραστούν έως δύο εισιτήρια διαρκείας ανά συναλλαγή. Τα εισιτήρια αυτά θα εξατομικεύονται και η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ θα ελέγχεται με ταυτότητα.
Οι κάτοχοι πρέπει να είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας για την ανδρική ομάδα.
Επιπλέον, για όσους ενδιαφέρονται για ένα πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει πτήση τσάρτερ και ξενοδοχείο, έχουν γίνει διαθέσιμες επιπλέον θέσεις.
Τόσο τα ατομικά εισιτήρια διαρκείας όσο και το πλήρες πακέτο μπορείτε να τα αγοράσετε από τις 17:00 σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Familia, ¡hemos conseguido más abonos para la Final Four! 🔥
⌚ A la venta hoy martes a las 17h
🧡 Para abonad@s al equipo masculino
🔸 Cada abonad@ podrá comprar dos abonos
🔸 El abono extra deberá ser para otro abonad@
🏨✈️ También hemos conseguido nuevas plazas del pack con… pic.twitter.com/dcqw1PLir9
— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 19, 2026