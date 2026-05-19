Πριν από την επίσημη ανακοίνωση της αποστολής της Βραζιλίας για το Μουντιάλ, ο Κάρλο Αντσελότι είχε επικοινωνήσει με τον Νεϊμάρ, ενημερώνοντάς τον ότι θα βρισκόταν στην τελική 26άδα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τελικά, ο Ιταλός τεχνικός προχώρησε στην ένταξη του Βραζιλιάνου σταρ στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έπειτα και από την έντονη στήριξη του κόσμου, με τους φιλάθλους της «Σελεσάο» να πανηγυρίζουν στα social media. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Globo», η παρουσία του πρώην άσου της Μπαρτσελόνα στη 26άδα δεν ήταν δεδομένη εξαρχής, αλλά συνοδεύτηκε από συγκεκριμένους όρους.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Πέμπτη (14/05), ο Αντσελότι μαζί με τον αθλητικό διευθυντή της Βραζιλίας, Ροντρίγκο Καετάνο, επικοινώνησαν μέσω βιντεοκλήσης με τον επιθετικό της Σάντος, προκειμένου να του εξηγήσουν αναλυτικά τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στην εθνική ομάδα μετά από την πολύμηνη απουσία του. Η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (CBF) έκρινε απαραίτητο να αποσαφηνίσει το πλαίσιο πριν από την τελική απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αντσελότι φέρεται να ξεκαθάρισε πως ο Νεϊμάρ δεν θα έχει πλέον το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ δεν είχε εγγυημένη θέση στο αρχικό σχήμα, καθώς εφαρμόζονται νέοι κανόνες πειθαρχίας και λειτουργίας στην ομάδα. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν αλλαγές στη συνολική φιλοσοφία, ακόμη και σε ζητήματα που αφορούν την παρουσία και τη χρήση των social media κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με πηγές της εθνικής ομάδας, ο Νεϊμάρ αποδέχθηκε θετικά τα δεδομένα και δήλωσε έτοιμος να συμβάλει στην προσπάθεια της Βραζιλίας στο τέταρτο Μουντιάλ της καριέρας του.

Η πρώτη ουσιαστική επαφή των δύο ανδρών από τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, με την εφημερίδα «Globo» να αναφέρει πως η στάση του παίκτη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση.

Το πρωί της Δευτέρας (18/05), η κατάστασή του παρακολουθήθηκε στενά μετά από πρόβλημα στη γάμπα στον αγώνα της Σάντος με την Κοριτίμπα, χωρίς να διαπιστωθεί κάτι ανησυχητικό, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί τελικά στην αποστολή.