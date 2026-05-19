Ο Ουνάι Έμερι θέλει να οδηγήσει την Άστον Βίλα στην κατάκτηση του UEFA Europa League και να προσθέσει το πέμπτο τρόπαιο της διοργάνωσης στην καριέρα του. Παρά τις επιτυχίες του, ο Ισπανός τεχνικός κράτησε χαμηλούς τόνους πριν από τον τελικό με τη Φράιμπουργκ, τονίζοντας πως δεν θεωρεί τον εαυτό του «βασιλιά» του θεσμού και πως θέλει να γράψει τη δική του ιστορία με τους «βίλανς».

«Έχουμε βρεθεί σε ημιτελικά, σε προημιτελικά και τώρα στον τελικό. Διαθέτουμε εμπειρία και έχουμε δουλέψει για να φτάσουμε εδώ. Αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο, μία νέα πρόκληση. Έχουμε αυτοπεποίθηση αλλά σεβόμαστε τους αντιπάλους μας.

Είναι δύσκολο να κερδίσεις στο ποδόσφαιρο, είμαι χαρούμενος με όσα κάνουμε αλλά δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Οφείλουμε να σεβαστούμε τους αντιπάλους μας και να δείχνουμε πάντα τη σωστή νοοτροπία.

Εάν πιάσουμε την καλύτερη απόδοση, θα είμαστε κοντά στη νίκη, αν όχι, δεν θα είμαστε κοντά”, τόνισε στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης (19/05) ο Έμερι, για να προσθέσει: “Μείναμε ψύχραιμοι στην εκκίνηση της σεζόν, με την απάντηση των παικτών να είναι εκπληκτική.

Φυσικά και το επιτελείο έδωσε ώθηση στους παίκτες, αλλά εκείνοι ήταν που έκαναν τη δουλειά. Ήταν ώριμοι, υπεύθυνοι και επαγγελματίες. Τώρα, παίρνοντας μέρος στον τελικό του Europa League, εξασφαλίσαμε την είσοδο στο Champions League. Τα καταφέραμε όλοι μαζί.

“I’m not a king in this competition, I need to win with Villa” 🗣️ Unai Emery says he is not a king in the Europa League, despite winning it four times in the past 🏆 pic.twitter.com/j2VcIbV6LC — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2026

Δεν είμαι ο βασιλιάς της διοργάνωσης. Αυτή είναι μία νέα ευκαιρία. Ελπίζω αυτή να είναι η εκκίνηση μίας νέας εποχής για την Άστον Βίλα».