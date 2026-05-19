Η ανακοίνωση της αποστολής της Βραζιλίας για το Μουντιάλ του 2026 συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ.

Ο έμπειρος επιθετικός της Σάντος είδε το όνομά του στις επιλογές του Κάρλο Αντσελότι για τη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο 34χρονος εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος και ξεσπά σε κλάματα, αντιλαμβανόμενος πως θα έχει ακόμη μία ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα της «Σελεσάο» σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Για τον Νεϊμάρ, η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να αποτελέσει πιθανότατα την τελευταία του παρουσία σε Μουντιάλ, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία στη στιγμή.

Ο Βραζιλιάνος σταρ θα συμμετάσχει στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, ενώ συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έχοντας καταγράψει 79 γκολ και 59 ασίστ σε 128 εμφανίσεις.

