Η Άρσεναλ έκανε ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση της Premier League, επικρατώντας 1-0 της Μπέρνλι στο «Έμιρεϊτς» για την προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Κάι Χάβερτς στο πρώτο ημίχρονο, χαρίζοντας στους «κανονιέρηδες» μία νίκη τεράστιας σημασίας στη μάχη του τίτλου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ανέβηκε στους 82 βαθμούς, αυξάνοντας προσωρινά τη διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι στους πέντε βαθμούς, με τους «πολίτες» πάντως να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο αγώνας

Η Άρσεναλ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και είχε από νωρίς τον έλεγχο, πιέζοντας την άμυνα της Μπέρνλι. Στο 15’, ο Τροσάρ έφτασε μια ανάσα από το γκολ, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 37ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σάκα, ο Χάβερτς πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος, οι «κανονιέρηδες» συνέχισαν να πιέζουν για δεύτερο γκολ, ενώ είχαν ακόμη μία μεγάλη στιγμή με δοκάρι. Παρά τις προσπάθειες της Μπέρνλι, η ομάδα του Αρτέτα διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πήρε το πολύτιμο τρίποντο.

Η βαθμολογία της Premier League