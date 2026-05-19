Καθοριστική για την επόμενη μέρα της ΚΑΕ Άρης θεωρείται η συνάντηση που έχει οριστεί για την Πέμπτη 21 Μαΐου στην Αθήνα, όπου η νέα διοίκηση της ομάδας και ο Ρίτσαρντ Σιάο θα συναντηθούν με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, στο πλαίσιο των επαφών της διοργάνωσης με τους συλλόγους της.

Το ραντεβού ανάμεσα στην πλευρά του Άρη και τη Euroleague, το οποίο είχε ήδη προαναγγελθεί, πλέον επισημοποιήθηκε. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, αναμένεται να ταξιδέψει αυθημερόν στην Αθήνα αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη επαφή.

Μαζί του θα βρίσκονται ο CEO της ομάδας, Αγαπητός Διακογιάννης, και ο general manager, Νίκος Ζήσης, εκπροσωπώντας τη νέα διοικητική δομή του συλλόγου.

Η συνάντηση θα έχει κυρίως εθιμοτυπικό και γνωριμικό χαρακτήρα, δίνοντας την ευκαιρία στη νέα ιδιοκτησία και διοίκηση του Άρη να έρθουν σε άμεση επαφή με την ηγεσία της Euroleague. Παρόμοιες συναντήσεις προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν και με άλλες ομάδες που συνδέονται με τη διοργάνωση.