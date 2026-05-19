Ο ιός Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε 131 ανθρώπους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης πειραματικών εμβολίων και φαρμακευτικών σχημάτων για να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας.

«Εξετάζουμε ποια είναι τα υποψήφια εμβόλια ή αγωγές που είναι διαθέσιμα και αν ορισμένα ανάμεσά τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο αυτής της επιδημίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη χώρα, Ανν Άνσια.

Ο ΠΟΥ έχει χαρακτηρίσει το ξέσπασμα του ιού, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό υψηλής μεταδοτικότητας, ως «έκτακτη ανάγκη διεθνούς εμβέλειας», ενώ η επιτροπή διαχείρισης κρίσεων συνεδρίασε σήμερα για τον συντονισμό των μέτρων.

Το στέλεχος που ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία είναι το Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία. Η θνητότητά του κυμαίνεται μεταξύ 40% και 50%.

Υπάρχει, ωστόσο, το εμβόλιο Ervebo της Merck, που προορίζεται για το στέλεχος Zaire και έχει αποδείξει σε ζωικά μοντέλα κάποιο προστατευτικό όφελος. Η πιθανή χρήση του, μαζί με άλλες εναλλακτικές, πρόκειται να συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση.

Παρόλα αυτά, η Ανν Ανσια ξεκαθάρισε ότι οι διεθνείς εμπειρογνώμονες θεωρούν πως το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της παρούσας επιδημίας.