Ολοκληρώθηκε η τρέχουσα σεζόν για την ομάδα του Ολυμπιακού, με την ισοπαλία με 1-1 εναντίον της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, με την οποία οι ερυθρόλευκοι σφράγισαν το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντής Τζολάκης, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έστειλε μήνυμα προς τους οπαδούς των ερυθρόλευκων και παράλληλα τους ευχαρίστησε για την υποστήριξη που έλαβε ο ίδιος και οι συμπαίκτες του καθ’όλη την διάρκεια της χρονιά.

Το μήνυμα του Κωνταντή Τζολάκη

«Η σεζόν έφτασε στο τέλος της.

Δυστυχώς δεν καταφέραμε να φέρουμε το πρωτάθλημα εκεί που όλοι ονειρευόμασταν, όμως δώσαμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο μέχρι την τελευταία στιγμή.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλους τους οπαδούς μας, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Η στήριξή σας, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, μας έδινε δύναμη».