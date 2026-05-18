Ο Ροντινέι δεν περιορίστηκε μόνο στους πανηγυρισμούς μέσα στο γήπεδο μετά το 1-1 του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ στην Allwyn Arena, αλλά συνέχισε το… παιχνίδι και στα social media.

Ο Βραζιλιάνος μπακ ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ των «ερυθρόλευκων» στο ντέρμπι και μετά τη λήξη της αναμέτρησης πανηγύρισε την έξοδο του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ροντινέι ανέβασε πανηγυρικές φωτογραφίες στους προσωπικούς του λογαριασμούς, με μία από αυτές να ξεχωρίζει. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, ο άσος του Ολυμπιακού εμφανίζεται να στέλνει… φιλάκια, έχοντας βάλει ως τοποθεσία την «Allwyn Arena».

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, ωστόσο, ήταν η μουσική επιλογή που συνόδευσε τη δημοσίευση, καθώς χρησιμοποίησε το γνωστό τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε», το οποίο φυσικά είναι συνδεδεμένο με την κατάκτηση του Conference League μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ.