Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το πέμπτο συνεχόμενο Final Four υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, έχοντας ως μοναδικό στόχο την επιστροφή στην κορυφή της EuroLeague στο T-Center της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεγάλη διοργάνωση, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ζήτησε από τους παίκτες να απαντήσουν σε μία απλή αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική ερώτηση: ποια είναι η πρώτη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν τη φράση «Final Four 2026 Athens».

Οι απαντήσεις κινήθηκαν γύρω από έννοιες όπως η δίψα, η πίστη, το τρόπαιο και η αποφασιστικότητα, αποτυπώνοντας το κίνητρο που υπάρχει στον Ολυμπιακό ενόψει των μεγάλων αναμετρήσεων.