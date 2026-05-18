Τέλος εποχής για το βρετανικό τηλεοπτικό κοινό, καθώς ο φετινός τελικός του Champions League δεν θα μεταδοθεί ελεύθερα για πρώτη φορά μετά από 34 ολόκληρα χρόνια.

Η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν θα προβληθεί αποκλειστικά από τις συνδρομητικές πλατφόρμες της TNT Sports και του HBO Max, με την απόφαση να προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις από φιλάθλους αλλά και δυσαρέσκεια στους κύκλους της UEFA.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι τελικοί των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μεταδίδονταν δωρεάν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αρχικά μέσω του ITV και αργότερα από την BT Sport. Η νέα πολιτική της TNT Sports, όμως, βάζει οριστικό τέλος σε αυτή την παράδοση, αλλάζοντας τα δεδομένα για εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλους.

Champions League final will not be free to watch in UK for first time in competition’s history. Rights holders TNT Sport have also scrapped free streams of Europa and Conference finals despite misgivings from UEFA. | The Guardian https://t.co/UuduIIbaj2 — Matt Hughes (@MattHughesMedia) May 18, 2026

Το ίδιο θα ισχύει για τους τελικούς Europa και Conference League

Το ενδιαφέρον για τους φετινούς τελικούς είναι τεράστιο, αφού αγγλικές ομάδες συμμετέχουν και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Άστον Βίλα θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League, ενώ η Κρίσταλ Πάλας κοντράρεται με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό του Conference League.

Όσοι φίλαθλοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις θα πρέπει πλέον να αποκτήσουν συνδρομή, με τη φθηνότερη επιλογή μέσω HBO Max να ξεκινά από τις… 4,99 λίρες.