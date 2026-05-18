Η Super League ανακοίνωσε αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Πανσερραϊκό, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των Play Out.

Ο αγώνας, που αρχικά είχε οριστεί για την Πέμπτη στις 19:00, θα διεξαχθεί τελικά την ίδια ημέρα στις 18:00, μετά από σχετικό αίτημα που έγινε αποδεκτό από τη διοργανώτρια αρχή.

Υπενθυμίζεται πως η τελευταία αγωνιστική δεν παρουσιάζει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκός έχουν ήδη υποβιβαστεί και μαθηματικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής των Stoiximan Playouts, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21.05.2026 στις 18:00 (αντί για τις 19:00)».