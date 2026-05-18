Σύμφωνα με το Sky Sports, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Ζοζέ Μουρίνιο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, με τον Πορτογάλο να επιστρέφει στον σύλλογο έπειτα από τη θητεία του την περίοδο 2010–2013.

Όπως αναφέρεται, το συμβόλαιο που έχει συμφωνηθεί είναι διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο, έως και το 2029, εφόσον ενεργοποιηθεί η σχετική οψιόν.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο Μουρίνιο αναμένεται να βρεθεί στη Μαδρίτη την ερχόμενη εβδομάδα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Ρεάλ για τη φετινή σεζόν.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Πορτογάλος τεχνικός θα φέρει μαζί του και τέσσερις συνεργάτες από το τεχνικό επιτελείο που διαθέτει στη Μπενφίκα, στο πλαίσιο της νέας του θητείας στους «μερένγκες».