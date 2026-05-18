Στο περιθώριο των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Λάζαρος Ρότα προχώρησε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη τοποθέτηση, αναφερόμενος στο τραγικό περιστατικό με τις αυτοκτονίες δύο 17χρονων κοριτσιών.

Μιλώντας στο ΑΕΚ TV, μετά τις δηλώσεις του για τον τίτλο, ο διεθνής μπακ θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, δίνοντας μια πιο ανθρώπινη διάσταση στη στιγμή των εορτασμών.

«Ζούμε σε μια εποχή που βλέπεις κόσμο που νομίζεις ότι είναι χαρούμενος, δίχως κανείς να καταλαβαίνει πως είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε εποχή που ο κόσμος είναι διαλυμένος, εξαντλημένος, για να δείξει ότι είναι καλά και δυνατός.

Ισως θα έπρεπε και εμείς όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να το εννοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος που ρωτάμε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθώ σε όλους αυτούς που παλεύουν πραγματικά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό, για ένα πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί»!

