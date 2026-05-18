Ο Ροντινέι ολοκλήρωσε τη σεζόν με πολύ καλές εμφανίσεις, σκοράροντας ξανά απέναντι στην ΑΕΚ και φτάνοντας τα τέσσερα γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια των playoffs της Stoiximan Super League για τον Ολυμπιακό.

Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μια ανάρτηση στα social media, έκανε τον δικό του απολογισμό για τη χρονιά, ενώ απολογήθηκε και για την απώλεια του τίτλου στον κόσμο των Πειραιωτών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ροντινέι

«Τέσσερα γκολ στα τελευταία 5 παιχνίδια. Σε ευχαριστώ Θεέ που μου δίνεις την δύναμη κάθε μέρα ώστε να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο, δηλαδή να παίζω ποδόσφαιρο και να το απολαμβάνω.

Θα ήθελα να απολογηθώ στους φιλάθλους μας (για το Πρωτάθλημα) που δεν πετύχαμε φέτος τον στόχο μας που ήταν να γίνουμε Πρωταθλητές αλλά να είστε σίγουροι πώς θα γυρίσουμε πιο δυνατοί γιατί είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Η οικογένεια του Ολυμπιακού»!