Ένας από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της σύγχρονης ιστορίας της Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρεί από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», καθώς ο Ντάνι Καρβαχάλ δεν θα συνεχίσει στην ομάδα τη νέα σεζόν.

Οι «μερένγκες» γνωστοποίησαν πως το συμβόλαιο του 34χρονου δεξιού μπακ δεν θα ανανεωθεί, ολοκληρώνοντας έτσι μια τεράστια διαδρομή 23 ετών στον σύλλογο, εκ των οποίων οι 13 ήταν συνεχόμενες σεζόν στην πρώτη ομάδα.

Real Madrid have announced that captain Dani Carvajal will leave the club upon the expiration of his contract this summer, and it is very difficult to put into words what Carvajal has achieved and the legacy he leaves behind. But the truth is that the facts speak for themselves:… pic.twitter.com/wsQapv5o1j — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 18, 2026

Ο Καρβαχάλ αποτέλεσε για χρόνια σημείο αναφοράς και αρχηγική φυσιογνωμία της Ρεάλ, συνδέοντας το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.

Στην τροπαιοθήκη του με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κατέγραψε συνολικά 27 τίτλους, ανάμεσά τους έξι Champions League, έξι Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, πέντε UEFA Super Cup, τέσσερα πρωταθλήματα Ισπανίας, δύο Κύπελλα και τέσσερα Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ

“Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο αρχηγός μας Ντάνι Καρβαχάλ συμφώνησαν να ολοκληρώσουν μια υπέροχη πορεία ως παίκτης του συλλόγου μας στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του συλλόγου μας και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Καρβαχάλ είναι ένας από τους πέντε παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχουν κατακτήσει 6 Κύπελλα Ευρώπης και έχει αποτελέσει μέλος μιας ομάδας που πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο λαμπρές περιόδους της ιστορίας μας.

Ήρθε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2002 και υπερασπίστηκε τη φανέλα μας για 23 σεζόν: 10 στις ακαδημίες και 13 στην πρώτη ομάδα, με την οποία κατέκτησε 27 τίτλους: 6 Κύπελλα Ευρώπης, 6 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 5 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 4 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα του Βασιλιά και 4 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Καρβαχάλ συμπεριλήφθηκε στην Παγκόσμια Ενδεκάδα της FIFpro 2024, κέρδισε το βραβείο The Best για την Ανδρική Ενδεκάδα της FIFA 2024 και αναδείχθηκε Καλύτερος παίκτης του τελικού του Champions League 2024, στον οποίο σκόραρε ένα γκολ.

Ο Καρβαχάλ έχει αγωνιστεί σε 450 αγώνες με την ομάδα μας, στους οποίους έχει σκοράρει 14 γκολ.

Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, έχει παίξει 51 αγώνες, ανακηρυχθείς πρωταθλητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2024 και του Πρωταθλήματος Εθνών το 2023.

Για τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, “ο Ντάνι Καρβαχάλ είναι ένας θρύλος και ένα σύμβολο της Ρεάλ Μαδρίτης και της ακαδημίας της.

Η εικόνα του δίπλα στον αγαπημένο και αξέχαστο Αλφρέδο Ντι Στέφανο, καθώς τοποθετούσαν τον θεμέλιο λίθο της Ciudad Real Madrid, θα μείνει για πάντα στις καρδιές όλων των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης και στην ιστορία του συλλόγου μας.

Ο Καρβαχάλ πάντα εκπροσώπησε τις αξίες της Ρεάλ Μαδρίτης με υποδειγματικό τρόπο. Αυτό είναι και θα είναι πάντα το σπίτι του”.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εύχεται στον Ντάνι Καρβαχάλ και στην οικογένειά του τα καλύτερα σε αυτή τη νέα φάση της ζωής του.

Το στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου θα του αποδώσει φόρο τιμής αυτό το Σάββατο, με την ευκαιρία του τελευταίου αγώνα πρωταθλήματος που θα διεξαγάγει η ομάδα μας”.