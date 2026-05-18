Μετά την φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Λάζαρος Ρότα έκανες μια συγκινητική τοποθέτηση, σχετικά με τις αυτοκτονίες των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, στις οποίες θέλησε να απαντήσει ο ΠΣΑΠΠ με μία ανάρτηση.

Αναλυτικά ανέφερε

«Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται ζωές νέων ανθρώπων. Είναι ακόμη πιο τρομακτικό, που τους βλέπεις ότι είναι καλά χωρίς κανείς να καταλαβαίνει πώς είναι μέσα τους.

Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες. Ζούμε σε μία εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός.

Ίσως θα έπρεπε κι εμείς από πλευράς μας όταν ρωτάνε κάποιον αν είναι ή αν νιώθει καλά να το εννοούμε αληθινά. Κάπως έτσι ο άνθρωπος στον οποίον απευθυνόμαστε δεν νιώθει ότι είναι βάρος αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά.

Μία τέτοια κίνηση, μία ομιλία, μία αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία να σωθούν ζωές. Κάτι τελευταίο, θα αναφερθώ σε αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους.

Να μην πάρουν μία απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν θα έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί».

