Η αγωνιστική δράση στην Premier League συνεχίστηκε με έντονες συγκινήσεις, ανατροπές και σημαντικές βαθμολογικές εξελίξεις, τόσο στη μάχη της παραμονής όσο και στην κούρσα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, με αρκετές ομάδες να παίζουν τα… ρέστα τους στο φινάλε της σεζόν.

Σε δύσκολη θέση τα «σφυριά» μετά την ήττα στο Νιούκαστλ Η Γουέστ Χαμ ταξίδεψε στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με μοναδικό στόχο τη νίκη, όμως πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της και ηττήθηκε 3-1 από τη Νιουκάστλ. Το αποτέλεσμα αυτό τη φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς βρίσκεται πλέον μια ανάσα από τον υποβιβασμό στην Championship για πρώτη φορά από το 2012, ούσα στο -2 από τη ζώνη σωτηρίας και με ένα παιχνίδι περισσότερο από την Τότεναμ.

Η Μπράιτον «πλήρωσε» την αστοχία της

Η Μπράιτον γνώρισε εκτός έδρας ήττα με 1-0 από την αδιάφορη Λιντς και παρέμεινε στην 7η θέση της βαθμολογίας, χάνοντας την ευκαιρία να «κλειδώσει» από σήμερα μια θέση στην πρώτη οκτάδα. Οι «Γλάροι» είχαν την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, χωρίς όμως να τις αξιοποιήσουν, με αποτέλεσμα να πληρώσουν την αστοχία τους στις καθυστερήσεις, όταν ο Κάλβερτ-Λιούιν χάρισε τη νίκη στη Λιντς. Για την Μπράιτον, ως αλλαγή πέρασε στο παιχνίδι στο 82ο λεπτό ο Μπάμπης Κωστούλας.

Χαμένο έδαφος για τη Μπρέντφορντ στο κυνήγι της 7ης θέσης Σημαντική ευκαιρία για άνοδο στη βαθμολογία έχασε η Μπρέντφορντ, η οποία έμεινε στο 2-2 εντός έδρας με την αδιάφορη Κρίσταλ Πάλας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο φορές με Σαρ (6’ πέν.) και Γουόρτον (52’), όμως η Μπρέντφορντ είχε απαντήσεις με τον Ουατάρα Σα, που ισοφάρισε αρχικά στο 40’ και ξανά στο 88’. Οι «μέλισσες» βρίσκονται στην 8η θέση και την τελευταία αγωνιστική δοκιμάζονται στο Άνφιλντ απέναντι στη Λίβερπουλ.

«Αυτοκτονία» για τη Φούλαμ στη μάχη της Ευρώπης Η Φούλαμ «αυτοκτόνησε» στην έδρα της Γουλβς, μένοντας στο 1-1 και βλέποντας τις ελπίδες για ευρωπαϊκή έξοδο να μειώνονται αισθητά. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μανέ στο 25’, ενώ οι Λονδρέζοι ισοφάρισαν με πέναλτι του Ρόμπινσον στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+3’). Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα βρίσκεται στην 12η θέση με 49 βαθμούς και χρειάζεται πλέον συνδυασμό αποτελεσμάτων και νίκη στο φινάλε για να διατηρήσει ελπίδες.