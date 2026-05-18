Η αγωνιστική δράση στην Premier League συνεχίστηκε με έντονες συγκινήσεις, ανατροπές και σημαντικές βαθμολογικές εξελίξεις, τόσο στη μάχη της παραμονής όσο και στην κούρσα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, με αρκετές ομάδες να παίζουν τα… ρέστα τους στο φινάλε της σεζόν.
Η Μπράιτον «πλήρωσε» την αστοχία της
Η Μπράιτον γνώρισε εκτός έδρας ήττα με 1-0 από την αδιάφορη Λιντς και παρέμεινε στην 7η θέση της βαθμολογίας, χάνοντας την ευκαιρία να «κλειδώσει» από σήμερα μια θέση στην πρώτη οκτάδα. Οι «Γλάροι» είχαν την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, χωρίς όμως να τις αξιοποιήσουν, με αποτέλεσμα να πληρώσουν την αστοχία τους στις καθυστερήσεις, όταν ο Κάλβερτ-Λιούιν χάρισε τη νίκη στη Λιντς. Για την Μπράιτον, ως αλλαγή πέρασε στο παιχνίδι στο 82ο λεπτό ο Μπάμπης Κωστούλας.
Η βαθμολογία
