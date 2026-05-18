Θλίψη έχει σκορπίσει στην οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τίτο Παστερνάκης (Jose Osvaldo Pasternak), μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της χρυσής εποχής του συλλόγου τη δεκαετία του ’70, σε ηλικία 78 ετών.

Ο Αργεντινός μέσος, γεννημένος στις 11 Αυγούστου 1947, είχε έρθει στα Ιωάννινα τον Ιανουάριο του 1972 στο πλαίσιο της ενίσχυσης που πραγματοποίησε τότε ο Γκόμες Ντε Φαρία, αποτελώντας μέλος μιας ομάδας ξένων παικτών που σημάδεψαν την ιστορία του ΠΑΣ. Μαζί με ποδοσφαιριστές όπως οι Κοντογιωργάκης, Γκλασμάνης, Λίσα, Μόντες και Αλβαρέζ, συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία της ομάδας που έμεινε γνωστή ως ο «Άγιαξ της Ηπείρου».

Ο Παστερνάκης έζησε σημαντικές στιγμές με τον σύλλογο και διατήρησε ισχυρό δεσμό με τα Γιάννενα, επιστρέφοντας το 2022 για τιμητική εκδήλωση παλαιμάχων, όπου είχε μιλήσει με συγκίνηση για τα χρόνια του στον ΠΑΣ, χαρακτηρίζοντάς τα από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Λα Πλάτα της Αργεντινής, όπου και διέμενε μόνιμα. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο στενός του φίλος Εδουάρδο Κοντογιωργάκης, βυθίζοντας στο πένθος όσους τον γνώρισαν και έζησαν τη συμβολή του στην ιστορία του ΠΑΣ Γιάννινα.