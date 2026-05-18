Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία για τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, αφού έμεινε ισόπαλος 2-2 με τον Παναθηναϊκό, σε ένα ματς που προηγήθηκε με δύο γκολ.

Οι Θεσσαλονικείς με σχετικής τους ανακοίνωση στα σόσιαλ μίντια ζήτησαν συγγνώμη από τον κόσμο τους για όσα έγιναν στη σεζόν, ενώ υποσχέθηκαν πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να επιστρέψει η ομάδα πιο δυνατή του χρόνου.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας, ξανά πρωταγωνιστή».