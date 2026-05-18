«Αυτοκράτορας» ο Ολυμπιακός.

Το τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού κατέκτησε το 67ο πρωτάθλημα Γενικής Βαθμολογίας της ιστορίας του και 61ο Ανδρών!

Η «ερυθρόλευκη» αποστολή πρωταγωνίστησε στο 95ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Open στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, κατακτώντας τον τίτλο της Γενικής Βαθμολογίας και των Ανδρών, ενώ απώλεσε στις λεπτομέρειες των Γυναικών, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

Ο Ολυμπιακός διατηρεί και την σεζόν 2025-26 τον τίτλο του πρωταθλητή στην κολύμβηση, τον οποίο κατακτά συνεχώς από το 1996, για 31η διαδοχική φορά!

Στην τέταρτη και τελευταία «στροφή» του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Open στην Αθήνα, οι αθλητές και οι αθλήτριες του Ολυμπιακού έκαναν σπουδαίες κούρσες στους τελικούς και κατέκτησαν άλλα 17 μετάλλια, εκ των οποίων τέσσερα χρυσά, επτά ασημένια και έξι χάλκινα, φτάνοντας τα 46 το τετραήμερο, ενώ αφιέρωσαν τους τίτλους στον αρχηγό, Απόστολο Χρήστου!

Υπενθυμίζεται, ότι ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Open στο ΟΑΚΑ, λόγω αδιαθεσίας και προληπτικών εξετάσεων.

Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός, με 1.485 βαθμούς και 46 μετάλλια!

Με τις επιδόσεις του το τετραήμερο της διοργάνωσης στο κλειστό κολυμβητήριο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ο «Αυτοκράτορας» Ολυμπιακός συγκέντρωσε 1.485 βαθμούς στη Γενική Βαθμολογία (1.410,5 ο ΑΟΠ Φαλήρου), 788 στη Βαθμολογία Ανδρών (695,5 ο ΑΟΠ Φαλήρου) και 697 στων Γυναικών (715 ο ΑΟΠ Φαλήρου).

Τα «ερυθρόλευκα» μετάλλια την τέταρτη και τελευταία ημέρα του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Open στην Αθήνα:

Χρυσά (4): Στέργιος-Μάριος Μπίλας (100μ. ελεύθερο, 49.17), Ελένη Κοντογεώργου (200μ. πρόσθιο, 2:29.18), Βαγγέλης Ντούμας (200μ. πρόσθιο, 2:11.26), Κωνσταντής Χουρδάκης (1.500μ. ελεύθερο, 15:22.85)

Ασημένια (7): Αννα-Αυγούστα Βλάχου (100μ. ελεύθερο, 55.03), Αντωνία Ρακοπούλου (200μ. πεταλούδα, 2:17.41), Μάριος Ζαφειρόπουλος (200μ. πρόσθιο, 2:12.80), Νίκος Παπαθεοδώρου (50μ. ύπτιο, 25.69), Δέσποινα Πυρίλη (50μ. ύπτιο, 28.97), 4Χ100 μικτή mixed (3:53.12), 4Χ100μ. ελεύθερο (3:30.17)

Χάλκινα (6): Φίλιππος Ανδριαδάκης (100μ. ελεύθερο, 49.74), Παναγιώτης Μπολάνος (100μ. ελεύθερο, 49.74), Αλκης Κυνηγάκης (200μ. πεταλούδα, 2:01.19), Αγγελική Ζαμαρία (200μ. πεταλούδα, 2:17.58), Λεωνίδας Σμετάνκιν (50μ. πεταλούδα, 26.65), Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος (1.500μ. ελεύθερο, 15:29.44)