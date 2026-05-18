Η κρίση στη Μονακό βαθαίνει, καθώς οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας προχώρησαν σε δημόσια τοποθέτηση, ζητώντας από τον ιδιοκτήτη να αποχωρήσει και να παραχωρήσει τη διοίκηση του συλλόγου.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγο πριν την τελευταία αγωνιστική και αποτυπώνει το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στο Πριγκιπάτο, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Παρά τη 2η θέση στη regular season, η κατάσταση στα αποδυτήρια χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, με παίκτες όπως οι Μάικ Τζέιμς, Άλφα Ντιάλο και Έλι Οκόμπο να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για καθυστερήσεις και εκκρεμότητες στις πληρωμές.

Η ένταση επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η ομάδα ηττήθηκε βαριά στην τελευταία αγωνιστική από τη Μπουλαζάκ με 92-74, αγωνιζόμενη με περιορισμένο ρόστερ και μόλις τέσσερις επαγγελματίες παίκτες διαθέσιμους.

«Ζητάμε επίσημα την πώληση της ομάδας»

Οι φίλαθλοι της Μονακό εμφανίστηκαν ξεκάθαροι στο μήνυμά τους:

«Μπροστά στην τρέχουσα κατάσταση, που έχει γίνει εξαιρετικά ανησυχητική, ζητάμε επίσημα την πώληση της Μονακό από τον κύριο Φεντορίτσεφ, ώστε να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα και να επιστρέψει η ελπίδα στους φιλάθλους που αγαπούν αυτόν τον σύλλογο».

Παράλληλα, αναγνώρισαν την προσφορά του Ρώσο-Ούγγρου επιχειρηματία τα προηγούμενα χρόνια:

«Παρά τις όμορφες χρονιές στην προεδρία, δεν μπορεί να παρασύρει τον επαγγελματικό σύλλογο μαζί του στα προβλήματά του, ακόμη κι αν αυτά δεν οφείλονται αποκλειστικά στον ίδιο».

«Η εικόνα του συλλόγου έχει πληγεί σοβαρά το τελευταίο διάστημα και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».