Η Stoiximan Super League ολοκληρώνεται στα playouts, με την τελευταία αγωνιστική να διεξάγεται την Πέμπτη (21/05), σε μια διαδικασία που έχει ήδη κρίνει τις ομάδες που υποβιβάζονται, καθώς οι ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκός έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία.

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών για τα τρία παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής, τα οποία είναι τα Ατρόμητος – Πανσερραϊκός, Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet και Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης.

Η αυλαία των playouts πέφτει με τις ομάδες να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε μια σεζόν με έντονο ανταγωνισμό μέχρι και την τελευταία αγωνιστική.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών

Ατρόμητος-Πανσερραϊκός

  • Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
  • Επόπτες: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ, Παντελής Σπυρόπουλος
  • 4ος: Παναγιώτης Κουκούλας
  • VAR: Δημήτρης Μόσχου
  • AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης

Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet

  • Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος
  • Επόπτες: Άγγελος Κολλιάκος, Πέτρος Πάτρας
  • 4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης
  • VAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
  • AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης

  • Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος
  • Επόπτες: Θανάσης Κόλλιας, Αχιλλέας Νίκζας
  • 4ος: Μιχάλης Ματσούκας
  • VAR: Ελένη Αντωνίου
  • AVAR: Βασίλης Φωτιάς

