Ο διαιτητής του αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ, Μίκαελ Σάλισμπερι τα έκανε… θάλασσα το μεσημέρι της Κυριακής στο Ολντ Τράφορντ και η σκανδαλώδης απόφασή του, να μετρήσει το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, έγινε βασικό θέμα συζήτησης στο Μεγάλο Νησί.

Ήταν μια απόφαση που έκρινε το αποτέλεσμα του αγώνα και υποχρέωσε τη Νότιγχαμ σε εκτός έδρας ήττα με 3-2, με τις αντιδράσεις βέβαια να είναι μεγάλες καθώς καταργήθηκαν βασικοί κανόνες του ποδοσφαίρου.

Ο Σάλισμπερι έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής του παιχνιδιού καθώς δεν καταλόγισε το πεντακάθαρο χέρι του Μπουμό, πριν ο τελευταίος μεταβιβάσει την μπάλα στον Κούνια, για να σκοράρει ο Βραζιλιάνος επιθετικός (2-1).

Οι διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων ήταν έντονες καθώς η παράβαση ήταν ξεκάθαρη αλλά ο Άγγλος ρέφερι έδειξε σέντρα, ακόμα κι όταν είδε πολλές φορές την φάση μετά την παρέμβαση του Μάθιου Ντόναχιου ο οποίος ήταν στο VAR.

Το αδιανόητο λάθος του Σάλισμπερι σχολιάστηκε έντονα στον αγγλικό Τύπο αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους φιλάθλους πολλών ομάδων ν’ απορούν για τον λόγο που δεν ακυρώθηκε το συγκεκριμένο γκολ.

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης μάλιστα αναφέρουν με σημερινά τους ρεπορτάζ, πως το συγκεκριμένο μεγάλο λάθος του Άγγλου ρέφερι, έγινε θέμα μεγάλης συζήτησης και στα ανώτατα κλιμάκια της αγγλικής διαιτησίας.

Και δεν θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα διαφορετικά, κρίνοντας από την αδιανόητη απόφαση του διαιτητή της αναμέτρησης.

Πάντα με βάση τα σχετικά ρεπορτάζ, ο επικεφαλής των Άγγλων επαγγελματιών διαιτητών, Χάουαρντ Γουέμπ αναγνώρισε το μεγάλο λάθος του Σάλισμπερι και επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με στελέχη της διοίκησης της Φόρεστ.

Το περιεχόμενο της επικοινωνίας των δύο πλευρών δικαίωσε τις διαμαρτυρίες των παικτών και των ιθυνόντων της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο Χάουαρντ Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τους reds, αναγνωρίζοντας το αυτονόητο.

Ότι δηλαδή ο Μπουμό κοντρόλαρε την μπάλα με το χέρι, πριν κάνει την πάσα στον Κούνια και το γκολ βεβαίως έπρεπε ν’ ακυρωθεί. Ο Γουέμπ απολογήθηκε στην διοίκηση της Νότιγχαμ, απορώντας προφανώς και ο ίδιος για τον λόγο που δεν ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ της Γιουνάιτεντ.

Howard Webb has contacted Nottingham Forest to confirm it was an error not to rule out Manchester United’s ‘handball’ goal on Sunday. Matheus Cunha’s goal to put United 2-1 up was given despite a handball by Bryan Mbeumo in the build-up, which saw him control the ball between… pic.twitter.com/rqzCe14JmT — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 18, 2026

Το μείζον θέμα μάλιστα είναι πως από το VAR έκαναν αυτό που έπρεπε, είδαν δηλαδή την παράβαση και φώναξαν τον Σάλισμπερι για να δει το φάουλ και ν’ ακυρώσει το γκολ.

Ο ρέφερι της αναμέτρησης είδε πολλές φορές την φάση, αλλά προς έκπληξη όλων, ακόμα και των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έδειξε σέντρα.

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτό το γκολ μέτρησε και όλοι είχαν την ίδια απορία. Είναι δυνατόν να μην είδε αυτό το χέρι ο ρέφερι, βλέποντας τόσες φορές την φάση μετά την παρέμβαση του VAR;

Το είδε πάντως όλος ο κόσμος και γι’ αυτό σήμερα ζήτησε συγγνώμη ο Χάουαρντ Γουέμπ.