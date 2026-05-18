Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Μαράια, εμφανίστηκαν να κάνουν μαζί προπόνηση μποξ σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, με το κλίμα να είναι χαλαρό αλλά και γεμάτο χιούμορ.

Το ζευγάρι αντάλλασσε χτυπήματα στα pads και έδειχνε απόλυτα συγχρονισμένο, με τον σούπερ σταρ των Μπακς να συνοδεύει το στιγμιότυπο με ένα χιουμοριστικό μήνυμα για το μέλλον των παιδιών τους.

«Όποιο μελλοντικό boyfriend ή girlfriend έρθει για τα παιδιά μας… ερχόμαστε για σένα, θα πάρει 12-14 χρόνια αλλά δουλεύουμε», ήταν το μήνυμα που συνόδευε το βίντεο, αφήνοντας να εννοηθεί τι θα συμβεί σε όποιον πει ψέματα στα παιδιά του.