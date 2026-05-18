Ο Σάι Γκίλντζεους-Αλεξάντερ, μετά την ανάδειξή του σε νέο MVP του NBA, θέλησε να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του με έναν εντυπωσιακό τρόπο.

Ο superstar των Θάντερ τους χάρισε ρολόγια Audemars Piguet αξίας 200.000 δολαρίων το καθένα, καμπαρντίνες, iPhone 17 Pro Max, αρώματα, τσάντες γκολφ και δωρεάν Spotify Premium.

Η κίνηση του ηγέτη της Οκλαχόμα προκάλεσε αίσθηση, δείχνοντας το δέσιμο και την εκτίμηση που υπάρχει μέσα στην ομάδα.