Ο Σάι Γκίλντζεους-Αλεξάντερ, μετά την ανάδειξή του σε νέο MVP του NBA, θέλησε να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του με έναν εντυπωσιακό τρόπο.
Ο superstar των Θάντερ τους χάρισε ρολόγια Audemars Piguet αξίας 200.000 δολαρίων το καθένα, καμπαρντίνες, iPhone 17 Pro Max, αρώματα, τσάντες γκολφ και δωρεάν Spotify Premium.
Η κίνηση του ηγέτη της Οκλαχόμα προκάλεσε αίσθηση, δείχνοντας το δέσιμο και την εκτίμηση που υπάρχει μέσα στην ομάδα.
