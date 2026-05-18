Με κυριαρχική εμφάνιση, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επικράτησαν των Πίστονς με 125-94 στο έβδομο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς, παίρνοντας την πρόκριση για τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA με 4-3 νίκες.

Η ομάδα του Κλίβελαντ μπήκε αποφασισμένη από το ξεκίνημα, επέβαλε τον ρυθμό της και δεν επέτρεψε στους Πίστονς να μπουν ποτέ ουσιαστικά στη διεκδίκηση του αγώνα. Οι Καβαλίερς είχαν σταθερά τον έλεγχο και με εντυπωσιακή επιθετική λειτουργία «καθάρισαν» την υπόθεση πρόκριση.

Πρωταγωνιστής για ακόμη μία φορά ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, πραγματοποιώντας καταλυτική τρίτη περίοδο με 16 προσωπικούς πόντους που ουσιαστικά έκριναν το παιχνίδι.

Σημαντική βοήθεια πρόσφεραν επίσης οι Τζάρετ Άλεν και Σαμ Μέριλ, οι οποίοι σημείωσαν από 23 πόντους, ενώ ο Έβαν Μόμπλεϊ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας μια επιβλητική εμφάνιση.

Αντίθετα, οι Πίστονς δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των αντιπάλων τους. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ περιορίστηκε στους 13 πόντους με χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, ενώ ο Ντάνις Τζένκινς ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ντιτρόιτ με 17 πόντους, σε ένα βράδυ όπου η ομάδα του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην επίθεση.

Πλέον, οι Καβαλίερς στρέφουν την προσοχή τους στους τελικούς της Ανατολής, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νιου Γιορκ Νικς με μειονέκτημα έδρας. Τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς θα διεξαχθούν στη Νέα Υόρκη, πριν η δράση μεταφερθεί στο Κλίβελαντ.