Ο Γιάννης και η Μαράια… προειδοποιούν τους μελλοντικούς συντρόφους των παιδιών τους (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Μαράια, εμφανίστηκαν να κάνουν μαζί προπόνηση μποξ σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, με το κλίμα να είναι χαλαρό αλλά και γεμάτο χιούμορ. Το ζευγάρι αντάλλασσε χτυπήματα στα pads και έδειχνε απόλυτα συγχρονισμένο, με τον σούπερ σταρ των Μπακς να συνοδεύει το στιγμιότυπο με ένα χιουμοριστικό μήνυμα […]
Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ χάρισε τη φανέλα του σε μικρό φίλο στη Μύκονο
Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παρουσία του στην τετράδα της Stoiximan GBL, επικρατώντας εκτός έδρας της Μυκόνου με 76-90 και κάνοντας το 2-0 στη σειρά των playoffs. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή της και προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο […]
Άρης – ΑΕΚ 90-81: Έκανε το 1-1 στο Αλεξάνδρειο με φοβερό Τζόουνς, η πρόκριση θα κριθεί στα Άνω Λιόσια
Ο Άρης έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της ΑΕΚ με 90-81 στο Αλεξάνδρειο, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Έτσι, η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιόσια στις 25 Μαΐου. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν συνεχώς στο σκορ […]
COURT ROOM: Μια διαφορετική ματιά στο Final Four της EuroLeague 2026 έρχεται στο YouTube @ta_neagr
Το Final Four της EuroLeague 2026 δεν είναι μόνο οι αγώνες και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Είναι η προετοιμασία, η πίεση, οι αποφάσεις και οι λεπτομέρειες που συχνά καθορίζουν τα πάντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Από αυτή την ιδέα γεννήθηκε το COURT ROOM, μια ειδική YouTube σειρά πέντε εκπομπών του tanea.gr, με τον Βαγγέλη […]
Το αυτογκόλ της χρονιάς μπήκε στην Μολδαβία από αμυντικό… τραυματία (vid)
Ένα από τα πιο απίθανα αυτογκόλ σημειώθηκε στη Μολδαβία, με παίκτη της αμυνόμενης ομάδας να βρίσκεται πεσμένος τραυματίας μέσα στην περιοχή. Ο αντίπαλος σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα έδειχνε να φεύγει απελπιστικά άουτ, όμως χτύπησε πάνω στον τραυματία και κατέληξε στα δίχτυα. Η απίστευτη φάση έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έκπληξη και έντονα σχόλια […]