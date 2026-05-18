Άνετη και ωραία η Μπαρτσελόνα. Νίκησε 3-1 την Μπέτις με τον αέρα της πρωταθλήτριας στο ματς της 37ης (προτελευταίας) αγωνιστικής της La Liga. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με δυο γκολ του Ραφίνια, η Μπέτις μείωσε με πέναλτι του Ιτσκο (69’), όμως στο 74’ ο Κανσέλο έκανε το 3-1.

Το ματς δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Μπαρτσελόνα έχει πάρει το πρωτάθλημα και έφτασε στους 94 βαθμούς, ενώ η Μπέτις me 57 έχει εξασφαλίσει την 5η θέση που οδηγεί στο Champions League.

Την παράσταση έκλεψε το αντίο του Λεβαντόφσκι. Στο 83’ είχε σουτ που έφυγε άουτ και μετά από 1’ έγινε αλλαγή, στο τελευταίο του ματς στο «Καμπ Νου» καθώς ανακοίνωσε ότι φεύγει. Όλο το γήπεδο (56.870 θεατές) τον χειροκροτούσε, ο Πολωνός ήταν συγκινημένος και δάκρυσε, αγκάλιασε όλους τους συμπαίκτες του, ακόμη και τον Ιτσκο της Μπέτις και ανταπέδωσε το χειροκρότημα.

Η Μπαρτσελόνα άρχισε να απειλεί με την αρχή, δείχνοντας ότι θέλει να επιβληθεί. Ο Ραφίνια δεν είχε καλό τελείωμα στο 4’ και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Αλβάρο Βάγες, ο οποίος στο 7’ μπλόκαρε και σουτ του Φερμίν.

Η Μπαρτσελόνα είχε ρυθμό και στο 18’ ο γκολκίπερ της Μπέτις χρειάστηκε να επέμβει ξανά για να σταματήσει τον Ραφίνια που εξαπέλυσε σουτ προς το δεξί δοκάρι της εστίας του.

Στο 23’ ακυρώθηκε γκολ της Μπέτις ως οφσάιντ, το οποίο πέτυχε ο Εζαζλούλι και η Μπαρτσελόνα έκανε το 1-0 στο 28’ με απευθείας φάουλ του Ραφίνια. Στο 45’ ο Βάγες είπε νέο «όχι» σε σουτ του Φερμίν.