H Eλίνα Σβιτολίνα θριάμβευσε στην Ιταλία, καθώς πέτυχε σπουδαία νίκη στον τελικό απέναντι στη Κόκο Γκοφ με 2-1 σετ (6-4, 6-7, 6-2) και κατέκτησε τον τίτλο στο Masters της Ρώμης για τρίτη φορά στην καριέρα της και για πρώτη μετά από οκτώ χρόνια.

Η Ουκρανή επέστρεψε δυναμικά στα court του τένις μετά την αποχή της, λόγω μητρότητας και τέσσερα χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης της, δείχνει να βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση. Πλέον μοιάζει πιο έτοιμη από ποτέ να κατακτήσει το πολυπόθητο Grand Slam που λείπει από τη συλλογή της.

Μάλιστα, είναι η τρίτη φορά στην ιστορία του αθλήματος που μια τενίστρια επανέρχεται, μετά από μία γέννηση και βρίσκεται στην κορυφή σε τουρνουά 1000 βαθμών. Η πρώτη ήταν η Βελγίδα θρύλος του τένις, Κιμ Κλέιστερς, ενώ ακολούθησε η Βικτόρια Αζάρενκα από τη Λευκορωσία.

Η πορεία της μέχρι το τρόπαιο και η ιστορική πρωτιά

Για να φτάσει η Σβιτολίνα στον «θρόνο» της Ρώμης, χρειάστηκε να πετύχει κάποιες από τις μεγαλύτερες νίκες στην μέχρι τώρα διαδρομή της και να «γράψει» ιστορία. Η αθλήτρια του Άντριου Μπιτλς έγινε η πρώτη που απέκλεισε τρεις νυν κατόχους Grand Slam στην πορεία της προς το τρόπαιο.

Στα προημιτελικά κέρδισε την κάτοχο του Αυστραλιανού Όπεν, Έλενα Ριμπάκινα. Στην επόμενη φάση υπέταξε το φαβορί της διοργάνωσης και υπερασπίστρια του Γουίμπλεντον, Ίγκα Σφιόντεκ, με 2-1 σετ. Για να ολοκληρώσει το έργο της απέναντι στη Κόκο Γκοφ, που ήταν η μεγάλη νικήτρια του περσινού Roland Garros. Κοινός παρονομαστής των τριών αντιπάλων ότι βρίσκονται στο top4 της παγκόσμιας κατάταξης και αποτελούν υπερασπίστριες ενός Grand Slam.

📊 Elina Svitolina 🇺🇦 est devenue la première joueuse à avoir remporté un titre en WTA 1000 après avoir battu sur son parcours trois tenantes du titre en Grand Chelem : ✅ 1/4 vs Rybakina (🏆 Open d’Australie) ✅ 1/2 vs Swiatek (🏆 Wimbledon) ✅ Finale vs Gauff (🏆 Roland-Garros) https://t.co/xtdub8iaOG pic.twitter.com/LGmL9evEZS — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 16, 2026

Το απόλυτο των τελικών

Από την εποχή της Open Era στο τένις, που χρονολογείται από το 1968 μέχρι σήμερα η Σβιτολίνα είναι η δεύτερη τενίστρια, που είναι αήττητη όταν πηγαίνει σε τελικό, που διεξάγεται στο χώμα. Πιο συγκεκριμένα σε 8 περιπτώσεις μετράει ισάριθμες νίκες. Επομένως, όταν η Ουκρανή φτάνει σε έναν τελικό χωμάτινης επιφάνειας έχει τον τρόπο πάντα να φεύγει νικήτρια. Να δούμε στο μέλλον ποια μπορεί να την σταματήσει.

8 – Among players to begin their career in the Open Era, Elina Svitolina is just the second player to win each of her first eight WTA event finals on clay, after Anna Smashnova. Accustomed.#IBI26 | @InteBNLdItalia @WTA pic.twitter.com/KB7ATSlSno — OptaAce (@OptaAce) May 16, 2026

Πίσω μόνο από τη Σερένα

Με την κατάκτηση του Masters της Ρώμης, η Ουκρανή τενίστρια έγινε η δεύτερη γηραιότερη, που το καταφέρνει σε ηλικία 31χρόνων και 235ημερών. Η πρώτη που το ολοκλήρωσε; Η θρυλική Σερένα Γουίλιαμς. Τα πολλά λόγια περισσεύουν. Η τενίστρια από την Αμερική κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο τρεις φορές, σε ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών (2013,2014,2016).

2 – Elina Svitolina (31 years 235 days at the start of the event) is now just the second player aged 30+ in the Open Era to win the Internazionali d’Italia, after Serena Williams (2013-14, 2016). Mother!#IBI26 | @InteBNLdItalia @WTA pic.twitter.com/TdqovxyZ5h — OptaAce (@OptaAce) May 16, 2026

Η τρομερή ιστορία

Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τη στιγμή, που η Σβιτολίνα αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά το αγαπημένο της άθλημα για να γίνει μητέρα. Μαζί με το σύζυγο της, Γκάελ Μονφίς, έφεραν στον κόσμο στις 15 Οκτωβρίου του 2022 την, Σκάι Μονφίς.

Τον Απρίλιο του 2023 όμως, επέστρεψε στα court και δείχνει πιο δυνατή πνευματικά από ποτέ. Η επάνοδο της… εντυπωσιακή. Πλέον, βρίσκεται στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης και η πορεία της πίσω στην κορυφή του αθλήματος αποτελεί μια όμορφη υπενθύμιση: «Οι πρωταθλητές δεν καθορίζονται μόνο από το πόσο καιρό μένουν στην κορυφή, αλλά από το πόσο δυναμικά επιστρέφουν σε αυτήν».

Η κατάρα

Το Roland Garros είναι προ των πυλών και η Σβιτολίνα θα επιδιώξει να «σπάσει» μια κατάρα που κουβαλάει. Πιο συγκεκριμένα, στην λαμπρή ήδη καριέρα της, δεν έχει καταφέρει να φτάσει πιο μακριά από τα προημιτελικά στο εν λόγω Grand Slam. Για την ακρίβεια πέντε φορές έχει βρεθεί στη φάση των «8», αλλά έχει γνωρίσει την ήττα σε ισάριθμες περιπτώσεις (2015, 2017, 2020, 2023, 2025).

Με την ψυχολογία της Σβιτολίνα να είναι στα ύψη και εκείνη να νιώθει πιο απελευθερωμένη από ποτέ, θα μπορέσει να κάνει την έκπληξη στο Γαλλικό Όπεν;

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος