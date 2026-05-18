Λίγες μέρες μετά την συνάντηση μεταξύ Ροντινέι και Τζόκοβιτς, ο Σέρβος τενίστας είχε και μια δεύτερη συνάντηση… κορυφής.

Αυτή την φορά, ο point guard του Παναθηναϊκού, Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε στα court του 91 Athens Riviera, για να παίξει τένις με έναν εκ των κορυφαίων όλων των εποχών.

Δεν αρκέστηκε όμως στο παρών, αλλά έπαιξε και εναντίον του… μέλλοντος. Καθώς, εκεί βρέθηκε και το «next big thing» του ελληνικού τένις, Ραφαήλ Παγώνης.

Ο οποίος μάλιστα, έπαιξε και με τον Σορτς, ενώ οι δυό τους αντάλλαξαν μια ρακέτα και μια φανέλα του Σορτς.